Gattuso:” La cattiveria? Ecco cosa è per me. Tutti responsabili voglio

Lei disse:” Non sono un motivatore” alla vigilia di questa partita è necessario essere più cattivi o più belli?

Bisogna essere tutti e due. La cattiveria serve ma non bisogna esagerare. Se uno non ha la capacità di essere cattivo e poi esagera rischia di fare danni. La cattiveria è di non mollare, è incitare il compagno che ha sbagliato e di rincorre l’avversario. Ecco questa è per me la cattiveria.

Fra le note positive c’è Insigne cosa pensi?

Insigne deve dare un segno di responsabilità .Ma non solo lui deve essere responsabile ma tutti. Insigne sta facendo bene ma deve dare continuità in questo momento, come gli altri. Non si deve parlare singolarmente ma collettivamente. La squadra azzurra deve essere responsabile in toto.