Gattuso:” Io non ho paura”

Un leone che ruggisce il Gattuso che ha parlato in conferenza stampa pre-Sassuolo

Sulla paura del Napoli. Può diventare anche la paura di Gattuso?

“Io non ho paura, nessuno deve pensare alla paura. Devo dare tranquillità. L?ultima vittoria a Reggio Emilia risale al 2014, la storia non ci aiuta, ma dobbiamo cambiarlo. Non dobbiamo pensare alla paura, dobbiamo pensare a tenere il campo, a non guardare la classifica, a non pensare che se veniamo superati sulla prima pressione poi prendiamo gol. Dobbiamo pensare solo a ciò che dobbiamo fare, migliorarci, ed alla qualità e quantità di ciò che si fa in settimana”.