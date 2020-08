Gattuso:” Insigne? Gioca solo se sta bene al 100% “

Mister mi piacerebbe sapere come sta Insigne?

Lorenzo ieri ha fatto il 50 % dell’allenamento, oggi ne ha fatto il 100% Domani spero che mi dica dalla sua bocca che sta bene completamente. E’ una decisione cie dobbiamo stabilire io, il medico ed il giocatore Se non sta bene al 100% allora non scenderà in campo , in caso contrario si metterà le sue scarpette . la sia fascia e la sua maglia e ci darà una grande mano.

