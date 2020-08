Gattuso:” In Spagna per entrare nella storia del Napoli”

Gattuso ai microfoni di Sky parla della sfida contro il Barcellona .

Ha provato l’undici per Barcellona? Come valuta le prove di Maksimovic e Lobotka? “La squadra mi è piaciuta anche oggi. Nel secondo tempo più che nel primo. Nella testa ce l’ho la formazione, ma vediamo in questi giorni con i recuperi dei giocatori. Proveremo a scrivere una pagina importante per questo club e questa città”.

Sui calciatori: “Per giocare queste partite bisogna avere un vissuto. A volte ai calciatori bravi per diventare molto forti serve il vissuto e bisogna crescere su quest’aspetto”.

Come si creano problemi al Barcellona? “Dopo il lockdown abbiamo provato a fare qualcosa di diverso. A tratti facciamo pressione ultra-offensiva, a tratti aspettiamo più bassi. Dobbiamo fare tutte queste cose. Lì bisogna andare a rischiare qualcosa in più perché si parte da 1-1. All’inizio la squadra non sapeva fare la prima pressione, adesso siamo migliorati”.