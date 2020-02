Gattuso in conferenza:” Le parole di Mazzola? Non ci casco”

Gattuso in conferenza stampa

Mazzola si è detto stupito sulle scelte del Napoli di puntare su di lei. “Non ci casco… Da giocatore mi dicevano che avevo ferri da stiro al posto dei piedi. Io non mi gaso quando mi fanno complimenti e non mi deprimo quando non me li fanno. Mi diverto a fare questo lavoro, soprattutto quando guido gli allenamenti. Il resto non mi piace tanto”.