Gattuso:” Il rigore? Inesistente ma non cero scuse!”

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha commentato a Dazn la gara col Parma persa per 2-1 al Tardini: “Il primo tempo è da rivedere, è stato al di sotto delle nostre qualità, siamo andati meglio nella ripresa. Il secondo rigore è da rivedere. Ultimamente stiamo arrancando, oggi c’era la scusa che non avevamo un attaccante di ruoli e chi c’era si è sacrificato. Teniamo palla ma quando gli avversari vengono nella metà campo nostra ci sono dei problemi

Rigori? Ditelo voi, guardate voi. Ci sta che l’arbitro può sbagliare, lui l’ha vista così. Certo con questo arbitro non siamo fortunati, è lo stesso di Lecce (non andò al VAR sul rigore di Milik, poi fu sospeso da Rizzoli, ndr). Che rigore è il secondo? E’ già per terra quando c’è il tocco, Kulusevski è caduto da solo. Koulibaly lo prende dopo. Ma va bene, sicuramente potevamo fare meglio. Per me non è rigore. Ma non voglio fare polemiche. Il primo era più rigore del secondo. Ma non abbiamo perso per i rigori.