Gattuso:” Il nostro calcio non è semplice”

Gattuso in conferenza stampa

Qual è stata la chiave per entrare nelle mente dei giocatori?

“Io non ho fatto nulla, ma ho solo iniziato a lavorare in una direzione, i giocatori si sono messi a disposizione. Il calcio che vogliamo fare non è semplice, vogliamo costruire dal basso, serve del tempo e abbiamo commesso anche l’errore di cercare subito quello che voleva, ma potevo fare qualcosa di diverso. Ma se chiedi una cosa e poi rinunci, dai un segnale non positivo lasciando le cose a metà. La squadra non era ancora pronta, ma la colpa è stata la mia”.