Gattuso:” Il Napoli ha tre forti portieri, questo è il problema”

Gattuso in conferenzagattuso

Sulla gestione dei portieri:

“Da quando sono arrivato sembra, ascoltandovi, che io ce l’abbia con Meret. In passato Meret aveva giocato il 60 per cento delle partite e Ospina il 40 per cento. L’unico problema è che Giuntoli e il presidente hanno comprato tre portieri forti, perché anche Karnezis lo è. Chi vedo meglio, gioca. Meret è importante ma io non faccio scelte per antipatia o simpatia: le faccio per il bene della squadra”.