Gattuso ha fatto le sue scelte: non c’è spazio per alcuni azzurri

Sporting Clube-Napoli, questa sera a Lisbona alle ore 20.30 per la quarta amichevole stagionale degli azzurri.

I convocati: Ospina, Meret, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Luperto, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski, Palmiero, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano, Insigne, Ciciretti.

Come si vede non c’è Milik. E col polacco mancano anche Llorente, Malcuit, Younes. Gattuso ha detto chiaramente chi farà parte del nuovo Napoli e chi no