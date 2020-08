Gattuso:” Grazie di tutto Castel di Sangro!”

,

Gattuso ringrazia le autorità: “Siamo arrivati ieri e sono rimasto sorpreso per le strutture, le persone, la disponibilità. È tanta roba. Facile fare calcio così, tre campi, albergo vicino, siamo soddisfatti e vi ringraziamo per come ci state trattando”.