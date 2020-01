Gattuso:” Ghoulam non sta bene ma c’è Hysaj”

Gattuso in conferenza stampa

Sulla catena di sinistra: “Noi sviluppiamo entrambe le catene, non solo la sinistra. Hysaj? E’ facile dire prendiamo un altro, ma giochiamo di reparto e meglio di lui ce ne sono pochi per interpretazione del ruolo, sta facendo buone gare, è agevola perché per tanti anni, credo 7, ha agito in una difesa a quattro e sta facendo molto bene”.

Come sta Ghoulam? “L’altro giorno ha provato con noi, non sta ancora bene, non ha continuità nel lavoro, soffre ancora e non è al 100%”.