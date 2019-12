Gattuso:” Fabian Ruiz regista? Può farlo?

Gattuso in conferenza stampa parla anche dei singoli. Ecco come giudica l’iberico Fabian Ruiz

Fabian può fare il regista?

“Può farlo, con le sue caratteristiche, dandoti sempre linee di passaggio. Ha giocato a due, in nazionale da mezzala, ma può farlo. Se pensiamo che abbia recupero immediato e l’attacco subito alla prima o seconda palla, no, non ha queste caratteristiche, è più uno d’ordine di palleggio”.