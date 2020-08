Gattuso ed Ospina:” Un calcio senza pubblico che calcio è!”

Gattuso ed Ospina concordi nel dire in conferenza stampa pre Barcellona che il calcio senza pubblico non è calcio.

Per Gattuso: è un vantaggio per voi giocare senza pubblico?

“Un calcio senza pubblico non è calcio. Il pubblico ti dà vibrazioni, emozioni, ti fa sentire di più la partita. A volte può essere un bene e a volte un male per la squadra di casa, ma il pubblico fa parte del mondo del calcio. Domani ci darà un piccolo vantaggio non aver nessuno sugli spalti perché venire qua e trovare 90 mila persone”.

Per Ospina: sarà un vantaggio giocare senza pubblico?

“Il calcio è una festa, è brutto giocare senza i tifosi. Ma noi dobbiamo concentrarci sulla partita e provare a portare a casa il risultato”.