Gattuso:” Ecco perchè me la sono giocato così”

Gattuso:” Ecco perchè me la sono giocata così”

Gattuso a DAZN:

Perché Di Lorenzo centrale e Luperto a sinistra ad inizio partita?

“Di Lorenzo ha giocato 3-4 partite, Luperto quando andava a sinistra potevamo sviluppare sia in palleggio che andare a giocare in avanti. Abbiamo cambiato solo la posizione di Luperto, ma alla fine non ci è andata bene”.

Su Insigne?

Insigne viene spesso raddoppiato. “Insigne e Callejon devono giocare vicini a Milik, ma oggi è successo pochissime volte. Bisogna sviluppare in maniera diversa, non fare sempre le stesse giocate. C’è da rivedere tantissime cose, stiamo facendo grandissima fatica”.