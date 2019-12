Gattuso:” Ecco le mie novità”

Gattuso in conferenza stampa

Quali novità ha introdotto?

“Col 4-3-3 palleggiare dal basso, creare superiorità numerica e poi andare cercare i tre davanti. Soffrendo meno, tenendo meglio il campo, col Parma la squadra ha fatto bene tecnicamente nella ripresa, ma non abbiamo tenuto bene il campo e nelle marcature preventive, anche se poi i due gol sono due errori ma la squadra non ha fatto le letture corrette. Non dobbiamo pensare che c’è il compagno a metterci una pezza, bisogna essere organizzati, saper scalare, capire come andare a prendere gli avversari”.

Rotazione in porta come nella gestione precedente?

“Non è che Ospina non sia una certezza, ma in questo momento c’è da dare continuità a quello che stiamo facendo. Non devo regalare nulla ad Ospina, è un portiere che tiene bene la porta, un ragazzo che dà tanto. Valutiamo, ma per ora no”.