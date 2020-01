Gattuso:” Ecco il mio pensiero su due miei giocatori”

Gattuso in conferenza

Fabian tornerà nel suo ruolo da mezzala? “E’ fortissimo, sta giocando molto bene, sbaglia qualcosa perché fa un tocco in più ma ha grandi qualità, fa cose che solo i grandi fanno. Se vogliamo uno dinamico, che va in pressione, non è lui, ha altre qualità pur non essendo il suo ruolo ma fa girare la squadra comunque se sbaglia meno”.

Lobotka un anno fa era considerato uno dei migliori in Spagna. “Lo abbiamo preso per questo, sappiamo che giocatore è. Può fare anche la mezzala, è diverso da Demme che gioca massimo due tocchi, Lobotka è uno alla Verratti porta palla, sterza, salta l’uomo”.