Gattuso:” Ecco gli elementi positivi ! Hysaj? Bravo”

Gattuso a DAZN

Hysaj?

Sono contento della prestazione, quando sento dire che abbiamo giocato la partita a 50 e 50…

Elementi positivi?

Come abbiamo affrontato una squadra difficile, il Sassuolo ha pareggiato a San Siro con l’Inter, ha messo in difficoltà la Juve, ha una grande identità. Non era facile dopo il Parma. Avevo chiesto di alzare l’asticella, possiamo entrare nella storia del Napoli, non è mai arrivato ai quarti di Champions. In questo momento la città non ti aiuta, ci sono belle isole, il sole, tante barche, c’è caldo ed in casa non si può stare, in questo periodo qua non è facile aiutare una squadra come la mia. A tratti abbiamo spento la luce, e questo è un dato di fatto. Ho visto poco veleno, oggi l’ho visto e per questo mi è piaciuta la squadra.