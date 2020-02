Gattuso:” Ecco cosa penso del centrocampo azzurro”

Gattuso in conferenza

Ora a centrocampo ci sono tante soluzioni. “Sono giocatori funzionali, come piacciono a me. La mezzala deve andare dentro e non a caso Elmas era in area a Genova. Sono contento dei giocatori, non solo del centrocampo. Qualcuno sta avendo meno spazio, ma sono contento di avere difficoltà nello scegliere chi far giocare dal primo minuto. Ogni componente della rosa deve dare tutto, sempre. Dire a chi non va in campo di impegnarsi lo stesso non è semplice ma fa parte del nostro lavoro”.

Allan e Fabian sono a disposizione? “Fabian ha fatto poco negli ultimi 10 giorni. Ha avuto sempre febbre a 39-40 ma non è al cento per cento. Allan si allena da quattro giorni, oggi ci parlo e voglio sentire con le mie orecchie che i giocatori stanno bene. Anche Allan ce la sta mettendo tutta per recuperare la condizione fisica”.