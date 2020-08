Gattuso:” Ecco chi è Osimhen e come potremo giocare!”

Gattuso in conferenza stampa parla del neo acquisto Osimhen e di come intende giocare quest’anno non tralasciando nulla al caso.

Mister, ora ci può dire che giocatore è Osimhen? “Ci può far verticalizzare di più, quando gli altri ci vengono a prendere alti in pressione possiamo subito andare avanti e giocare 3 contro 3. Ci darà soluzioni diverse, attacca bene gli spazi, ha forza fisica, ci darà una grande mano”.

Mister, abbiamo visto Osimhen e Mertens insieme. Potrebbe variare il sistema di gioco per farli coesistere? “Non ho solo loro, c’è anche Lozano che può fare molto di più, in testa ho qualcosa ma già ti sei fatto un film per ieri, vediamo abbiamo in testa delle cose ma se pensiamo in avanti e poi dietro balliamo la coperta deve coprire bene