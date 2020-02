Gattuso:” Domani per noi è una finale”

Sullo spirito con cui affrontare la gara: “Domani serve umiltà, non giochiamo contro il Lecce, ma contro una squadra fortissima. Non sono chiacchiere, dobbiamo giocare col veleno, il coltello tra i denti, e pensare che per noi è una finale, per noi alla fine c’è la Champions, se vinciamo alla fine ci consegnano la Champions”.