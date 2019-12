Gattuso:” Dobbiamo stare vicino ai giocatori!”

Raccontano che lei è pazzo di Milik.

“Io sono pazzo di lui, come di tutti i giocatori. Dobbiamo ripartire da quell’abbraccio del presidente per Insigne. Questa squadra vi ha dato tanto a voi giornalisti, tifosi, città, regione e ora dobbiamo stare vicino ai giocatori che hanno dato di più, Insigne, Milik, Callejon, e che sono i più bersagliati. La squadra non ha bisogno di sentire fischi e problemi, dobbiamo fargli sentire l’affetto. Spero che i tifosi possano capirlo, oggi la palla scotta, la palla pesa 10kg, 20kg. Milik sì, mi piace, perché lega il gioco, viene, ti fa uscire bene le giocate, poi ha presenza ed è completo. E’ stato sfortunato finora, ma ce ne sono tanti forti, tutti quelli in attacco”.

In pochi giorni ha conquistato la squadra.

“Magari, qualcuno è bravo a nasconderlo, a qualcuno starò sulle scatole, ma fa parte del gioco. Quello che conta è il campo, lì deve esserci voglia e senso d’appartenenza. Poi fuori può succedere c