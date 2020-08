Gattuso:” Dobbiamo scalare l’Everest ma senza paura!”

Gattuso in conferenza stampa parla da vero leader del gruppo azzurro. Ecco le sue parole

Cosa pensa sul periodo del Barcellona?

“Il fatto di non aver vinto nulla ancora e per la mentalità che hanno gli dà più forza. Sono abituati a vincere e io so che quando ti abitui a vincerlo poi vuoi farlo sempre. Noi domani abbiamo un Everest da scalare. In questi mesi ho sentito tante barzellette, come ‘Barcellona non in forma’, ma se vai a vedere ci sono dei calciatori che sono uno spettacolo da guardare”.

Cosa pensa di Fabian Ruiz?

“E’ un giocatore che ha ancora grandi margini di miglioramento. Riesce ad esprimersi con un calcio tecnico, di palleggio. Può migliorare ancora tanto. Ci ha dato tanto, ci sta dando tanto. E’ un giovane interessante, avrà una grande carriera davanti a lui. Queste partite per gente come Zielinski, Fabian, Elmas, Lozano e tutti i giovani che abbiamo fanno parte di un percorso, è il vissuto che serve ad ogni calciatore per migliorare e crescere. Domani non dovrà essere una partita di cui aver paura, devono pensare a godersela e giocarsela”

Tatticamente come pensa di fare male al Barca?

“Li abbiamo colpiti sempre sul palleggio. Quando hanno palla il Barcellona è a loro agio, quando non ce l’hanno non sono a loro agio. Dovremo essere bravi ad uscire dalla pressione, dovremo giocare bene tecnicamente e tatticamente. Bisogna ragionare quando abbiamo la palla e quando non ce l’abbiamo. Sembra facile, ma non lo è. Non bisogna avere la presunzione di prenderli sempre in alto perché hanno grandissime qualità”.

Ancora sul Barcellona.

“Il Barcellona non è una questione di numeri. Il Barça è la sua metodologia, il suo modo di tenere il campo. Per me l’importante non è se gioca a tre o a quattro dietro, l’importante è come tengono il campo, come ruotano i giocatori, come possono metterti in difficoltà. E’ la loro mentalità, la funzionalità nel vedere il calcio. E’ una squadra unica per come vogliono giocare al calcio”.