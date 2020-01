Gattuso:” Dobbiamo mettere paura agli avversari”

Gattuso in conferenza stampa presenta la sfida di domani sera contro la Fiorentina.Ecco che dice.

Ha dei fogli. Cosa ci deve dire?

Se andiamo a vedere i numeri non siamo stati bravi da quando sono arrivato io. La Fiorentina è una squadra veloce che corre ed è difficile da affrontare. Domani si deve battere la Fiorentina e basta Non bisogna pensare neanche alla Lazio. Dobbiamo vincere solamente.

Cosa serve per portare i tre punti a casa?

Dobbiamo lavorare sempre. Non è una questione degli attaccanti come stanno La squadra deve fare paura alla squadra avversaria.E’ una questione di come sta.La squadra deve mettere pressioni agli avversari e farli rimanere nella loro metà campo.