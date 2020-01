Gattuso:” Demme? Può darci tanto”.

Demme, ti ha convinto? “Demme è un ragazzo che è stato capitano del Lipsia, conosce il calcio, palleggiatore. Da vertice basso scalava troppo avanti, ha lasciato qualche buco davanti alla difesa, ma è da poco con noi e ci sta. Sappiamo che è un giocatore che, se mettiamo in condizione, può darci tanto”.

Mercato? “Dal mercato nulla. Speriamo di fare Lobotka e poi penso che non faremo nulla. Era dal 19 ottobre che non si vinceva in casa, dobbiamo pensare a palleggiare, dobbiamo tornare ad essere una squadra pensante senza offendere nessuno”.