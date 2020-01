Gattuso:” Demme? Ci sarà d’aiuto?”

Gattuso in conferenza :”

Demme si vede che ha personalità da vendere?

Mi sembra che è stato il capitano del Lipsia e questo è un buon biglietto da visita.Non è stato facile portarlo qua il ragazzo che ha voluto fortemente il Napoli. Anche la società è stata brava. Ha giocato molte volte a due e non come vertice basso. Ha commesso degli errori ma il passaggio da giocare in centrocampo a due a quello a tre non è facile. E’ forte e come ho detto prima può darci una grossa mano.