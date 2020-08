Gattuso:” Da allenatore è difficile affrontare queste sfide”

Gattuso in conferenza stampa

Per Gattuso: che differenza c’è nella vigilia di questo genere di partita da allenatore e da calciatore?

“Da allenatore è completamente diverso. Non posso dare tensione alla squadra, a cui parlerò domani. Io dico sempre che bisogna ricordare da dove si è partiti, della storia che ti sei scritto da solo. L’ho sempre pensata così. Prima di arrivare a fare queste partite, ci sono la parrocchia, la spiaggia, i primi calci, le giovanili e tutto il resto. I miei calciatori devono ricordarsi di questo, non gli farà male”.