Gattuso:” Covid a Barcellona? Non è il mio lavoro. Senza tifosi è un altro sport”

Gattuso commenta la sfida in Catalogna tenendo conto delle notizie sanitarie che arrivano da Barcellona, Inoltre commenta l’assenza causa Covid dei tifosi allo stadio.

Come state prendendo le notizie sull’allarme Covid che arrivano da Barcellona? Siete in contatto col consolato.

“Non ci ho messo becco perchè non è il mio lavoro, lo farà il presidente con i suoi uomini. È normale che ci sia preoccupazione, è una cosa che risolveranno loro”.

Come pensa di arrivare alla sfida in Champions?

“Stiamo facendo bene dopo la sosta, è un altro sport senza tifosi ed ogni 3 giorni senza preparare tatticamente le partite, ma la squadra mi sta piacendo. La gara non era facile, loro hanno fisicità e fase difensiva. Speriamo di arrivarci bene alla sfida col Barcellona. Negli ultimi due mesi abbiamo fatto cose importanti. Noi creiamo tanto, ma non la buttiamo dentro, poi ci vengono 2 volte giù e prendiamo gol, dobbiamo sistemare questo”