Gattuso:” Ci vogliono gli occhi della Tigre”

Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni di Sky Sport, per commentare la sconfitta del suo Napoli concretizzatasi al San Paolo contro la Fiorentina: “Da parte mia c’è grande preoccupazione, ho visto una squadra che ha fatto il contrario di quanto fatto intravedere nelle ultime settimane. Abbiamo sbagliato tutto, abbiamo giocato in modo elementare, abbiamo fatto il solletico agli avversari, senza furore agonistico. E’ una squadra su cui bisogna riflettere bene su che direzione andare, non abbiamo toccato il fondo ma siamo sprofondati. Non è solo una questione tecnico-tattica, ma anche il modo di tenere il campo.

Il primo responsabile è l’allenatore, sceglie gli uomini da mandare in campo. Non mi piace parlare di alibi, al San Paolo c’è un’atmosfera che non va bene ma noi siamo dei privilegiati a fare questo lavoro. Per uscire da questa situazione ci vuole veleno, gli occhi della tigre.