Gattuso:” Chi sta qui deve rimanere con entusiasmo”

Cosa serve per i nuovi giocatori? E cosa serve per continuare questa striscia di tre risultati positivi?

Il Napoli ha oggi nuovi giocatori Per aiutarli dobbiamo farli integrare e dobbiamo cercare di aiuto. Il Napoli ne uscito da squadra avendone voglia Dobbiamo continuare non dobbiamo pensare che i problemi sono stati risolti. Dobbiamo pedalare e stare qui 5-6 ore al giorno e lavorare con entusiasmo. Quando stai bene in un ambiente puoi stare anche 7-8 ore al giorno. I giocatori devono stare bene con noi Io non voglio essere un peso per i giocatori. Se si vogliono sfogare noi siamo a disposizione sia io che la società.