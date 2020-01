Gattuso:” Calo in vista del campionato? Non credo”gattisè

Gattuso alla Rai

Calo nella ripresa in vista del campionato? “Non penso. In questi giorni tante polemiche, Ancelotti è stato un padre calcistico. Ho sentito tante voci, abbiamo cambiato modo di giocare, la metodologia di lavoro è diversa, sono io che ho toccato il fondo. Io non rinnego quanto fatto da Ancelotti, abbiamo cambiato metodologia di lavoro, non ho offeso nessuno. Giocare 4-3-3 o 4-4-2 prevede cose totalmente diverse, quello che faccio io è diverso da quello che fa Carlo. E’ una questione di rispetto, di chi lavora, se ogni volta si strumentalizza quello che si dice… La correttezza dobbiamo averla noi ma anche chi fa opinione pubblica”.