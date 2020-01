Napoli, recuperare efficacia in zona gol è doveroso, per cercare di risalire

Napoli, la cura Gattuso stenta a fare effetto

Il Napoli ha diversi problemi. Bisogna essere realisti e guardare in faccia alla realtà. Non c’è bisogno di grandi approfondimenti per intuire che la crisi della squadra è innanzitutto di tipo tecnico-tattica. Al di là di quanto dicano le statistiche, al momento, a Gattuso non è riuscito il miracolo di rigenerare un gruppo stanco e sfiduciato.

La sconfitta con la Fiorentina, dalle modalità non troppo diverse da quelle maturate precedentemente contro Parma, Inter e Lazio, consentono più di una riflessione circa l’effettiva competitività di una squadra costruita male e gestita peggio. Incapace di giocarsela alla pari, non solo contro le cd. “grandi”.

E’ vero che la Serie A, quest’anno, sta portando alla ribalta la crescita di una buona middle class. Ma immaginare che gli azzurri dovessero preoccuparsi unicamente di conquistare quanto prima i punti necessari per evitare di farsi risucchiare nei bassifondi della classifica, soltanto un mese fa, sembrava davvero fantacalcio.

I princìpi di gioco sono giusti. Manca l’intensità ed il ritmo

A questo punto della stagione, Gattuso è chiamato a convincere della bontà del suo progetto un ambiente scettico, e già abbondantemente depresso. Un’impresa titanica, quella di imprimere il proprio marchio di fabbrica sul Napoli, restando fedele a precisi princìpi. Sin dal suo primo giorno a Castelvolturno, è sembrato chiaro un pò a tutti che Ringhio volesse lavorare nel solco della continuità. Ovvero, avviare la ricostruzione sulle fondamenta di un sistema di gioco insito nel dna di questi calciatori. Un Napoli sempre propositivo, dunque, in grado di dominare il possesso ed il palleggio.

Tuttavia, le cifre di Gattuso sono impietose: il ritorno al 4-3-3 non è stato sufficiente a produrre, se non in quantità insignificanti, dosi di bel gioco. Concretizzando il peggior scenario possibile per questo Napoli. Una squadra nient’affatto aggressiva nel recupero dell’attrezzo. Che si specchia in uno sterile giropalla, lento e monocorde. Un possesso mai finalizzato, quindi, alla creazione di uno spazio da attaccare. Dove il pallone si muove troppe volte in orizzontale tra giocatori dello stesso reparto, e quasi mai da una linea all’altra.

Nella gara interna con la Viola sono emersi tutti i limiti di una squadra sull’orlo di una crisi di nervi (quasi…) irreversibile. Gli errori e le omissioni sono esplosi prepotentemente, disegnando una delle prestazioni meno convincenti da quando Gattuso ha preso in mano le redini del Napoli.

Tutti si chiudono e ripartono, al San Paolo

Al di là degli errori nella composizione della linea difensiva, è apparso evidente l’inconsistenza della manovra in fase di costruzione del Napoli. Del resto, la strategia della Fiorentina era stata pensata proprio per imbrigliare agli azzurri le fonti di gioco, mutuando l’atteggiamento tattico tenuto al San Paolo nelle scorse giornate da Parma e Inter.

Il piano gara di Iachini, infatti, è sembrato una sorta di déjà vu, con gli ospiti che si compattano e lasciano al Napoli campo libero alla risalita della palla, dal basso fino alla metà campo. A quel punto, si muovono in maniera coordinata, accorciando tutti verso il possessore e gli eventuali appoggi liberi. Con l’accortezza di mantenere strette e corte tra loro le linee di pressione. Come in circostanze analoghe, gli azzurri hanno cercato, senza troppo successo, di sperimentare vie alternative ad un possesso apatico e privo di efficacia. Fallendo miseramente.

Callejon sembra stanco

In questo contesto, emblematiche sono apparse le difficoltà di trovare sbocchi efficaci in fascia, nel tentativo di aggirare la densità in zona palla creata artificiosamente dalla Fiorentina. Specialmente quando l’azione si sviluppava sulla destra, il gioco ristagnava paurosamente. Costringendo il Napoli a riprendere l’arido giropalla, per cercare di forzare lo spazio sul versante opposto.

Magari è stato trascurato il fatto che Callejon non sia mai stato particolarmente abile nel dribbling secco, tale da superare l’avversario e creare momentanea superiorità numerica. Piuttosto, è devastante nel timing, che gli consente di tagliare verso la porta con precisione e puntualità. Isolarlo in fascia, con i piedi sulla linea, per dare ampiezza alla manovra d’attacco, non ha prodotto i frutti sperati. Anzi, ha intasato la fascia, privando di spazi vitali il terzino, per eventuali sovrapposizioni.

Napoli poco incisivo, se Milik non combatte

Appare evidente, inoltre, quanto il Napoli, attualmente, faccia una fatica enorme a produrre nitide occasioni da rete con il proprio centravanti. Milik è sembrato, ancora una volta, in balia di sè stesso e dei dubbi amletici che l’accompagnano da troppo tempo. Il polacco è incapace di crearsi, in maniera relativamente autonoma, opportunità per rendersi pericoloso.

Per struttura fisica e indole tattica è un centravanti posizionale naturale. Pur rifuggendo il contatto fisico e la voglia di fare a sportellate, per contendere seconde palle e rimbalzi offensivi. Il problema, però, non è tanto morfologico. Tantomeno, di temperamento e combattività. Quanto, invece, di natura tecnico-tattico.

Milik preferisce occupare il cono di luce della porta avversaria, nello spazio tra i due centrali difensivi. Ma difficilmente viene a cucire il gioco. Cosicchè, gli spazi che dovrebbe lasciare liberi, muovendosi incontro e subito dopo a mezzaluna, consentendo alle mezz’ali di saturarlo e rendersi pericolose negli ultimi sedici metri, sono imballati dalla sua stessa presenza. Disinnescando, de facto, uno dei capisaldi del gioco posizionale e di possesso…

Domani c’è la Lazio

Domani sera, per provare ad andare avanti in Coppa Italia, Gattuso si troverà a gestire una squadra imperfetta, in entrambe le fasi del gioco. Comunque, contro la Lazio, non vuole prescindere dal 4-3-3. Paradossalmente, la mancanza di due elementi fondamentali per questa squadra – la colonna difensiva (Koulibaly) e chi garantisce la giusta creatività dalla trequarti in sù (Mertens) -, costringe il tecnico di Schiavonea a virare sulle certezze derivate dal sistema di gioco, ritenuto l’ideale complemento per trovare distanze ed equilibrio.

Francesco Infranca

