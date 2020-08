Gattuso:” Bisogna puntare alla Champions Leaague!”

Il mister nella conferenza stampa tenutasi a Castel di Sangro ha risposto alle domande dei mass media accorsi al ritiro del Napoli.

Mister, con la Coppa Italia al suo fianco è entrato nel cuore dei tifosi. L’anno prossimo a cosa si può ambire?

“L’obiettivo è quello degli ultimi dieci anni, è molto difficile, ma è l’Europa che conta, per i giocatori, per i conti del club, per migliorare il nostro curriculum bisogna puntare alla Champions, è la casa del Napoli da tanti anni”.

Mister, quanto può incidere dall’inizio? Cosa si aspetta dall’anima dei big?

“Tanto, da me invece nulla, mi aspetto di non sbroccare troppo. Io so cosa posso dare, al di là delle battute, ma devo lavorare tanto soprattutto se si vuole cambiare qualcosa, poi dovrò essere lucido”.