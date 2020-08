Gattuso:” Affrontiamo grandi campioni e quindi ….!”

Gattuso in conferenza stampa presenta così la sfida di domani

Tenendo conto che dell’ultima settimana del Barcellona non tanto positiva , siete ottimisti per la sfida di domani?

Sappiamo che per noi sarà una sfida difficile. Sappiamo le qualità del Barca e sappiamo che noi dobbiamo fare una grande prestazione tecnica e tattica e non basterà nemmeno. Dobbiamo aver la consapevolezza di affrontare dei grandi campioni e ripeto la grande prestazione non sarà positiva.