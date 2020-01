Gattuso a Sky:”Stiamo lavorando bene,visto Meret?”

Gattuso a Sky

Ti ha infastidito il gol che avete subito?

“In questo momento non bisogna regalare nulla. Bisogna parlarsi, scappare nel momento giusto. Meret 2-3 settimane fa tutti dicevano che non poteva giocare con i piedi, invece si può fare ogni cosa con il lavoro. Stiamo lavorando bene in queste settimane. Gol io ne ho presi poco, solo gol regalati e disattenzioni”.

Sul possesso palla:

“So che a Capello non piace il possesso perché non bisogna copiare Guardiola. Ma io voglio palleggiare per uscire dalla prima pressione, perché voglio campo dopo, quando andiamo in avanti. Mi piace palleggiare perché così possiamo giocare in parità numerica quando andiamo dall’altra parte”.