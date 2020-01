Gattuso a Sky:” Qui si scherza con il fuoco”

Gattuso a Sky

Chi è il responsabile ?

Non sono venuto qua per stare due-tre mesi, mi piacciono le cose difficili, ci metto il mio faccione, le soluzioni dobbiamo trovarle io ed i componenti del mio staff. La squadra deve cominciare ad avvertire quello che stiamo combinando, stiamo giocando col fuoco.

Da dove si riparte?

Qua bisogna guardare la classifica e non la Champions. Dobbiamo parlare partita dopo partita e ritrovarci, dirci le robe in faccia ed uscire da questo momento qua. Per me è difficile venire qua e parlare, avevo visto la squadra che mentalmente stava bene ma oggi non ho visto nulla di quello che abbiamo fatto.