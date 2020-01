Gattuso a Sky:” La squadra vuole andare in ritiro”

Da dove si riparte? Qua bisogna guardare la classifica e non la Champions. Dobbiamo parlare partita dopo partita e ritrovarci, dirci le robe in faccia ed uscire da questo momento qua. Per me è difficile venire qua e parlare, avevo visto la squadra che mentalmente stava bene ma oggi non ho visto nulla di quello che abbiamo fatto.

Squadra in ritiro? Decisione che ha preso la squadra, non possiamo sottovalutare nulla. Bisogna guardarci in faccia e stare insieme, dirci quello che dobbiamo dire, sfogarsi. In questo momento non basta tutto quello che stiamo facendo.