Gattuso a Sky:” La serie B? Non bisogna sotto valutarla”

Gattuso ai microfoni Sky

Temete la serie B?

Non bisogna sottovalutare nulla. Ci dobbiamo guardare in faccia e insieme e dirci quello che ci dobbiamo dire e mettersi a disposizione l’uno con l’altro. Quello che stiamo facendo non basta.