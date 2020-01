Gattuso a Sky:” Ecco cosa penso dei miei ragazzi”

Gattuso ai microfoni Sky

Almeno tre volte eravate in superiorità e non avete calciato.

“Zielinski può diventare molto forte, ha fisicità, tecnica, gamba, tutto importante. Deve migliorare l’ultimo passaggio. Callejon è diverso, difficilmente viene dentro, gli piace giocare sulla linea. Mi è piaciuto molto Milik, è venuto a legare il gioco, ci ha fatto sviluppare bene. Quando ci troviamo 4 contro 4 o 5 contro 5 dobbiamo sviluppare bene”.

Cos’è la palla coperta? Spiegalo.

“Quando sali con la linea difensiva e la mezzala gli viene addosso facendo il raddoppio. Se sterza possiamo ancora risalire dall’altra parte. In questo momento la pressione ultroffensiva non la stiamo facendo. Stiamo cercando di non regalare metri, perché abbiamo visto che anche noi in questo momento non possiamo permetterci di farlo e prendere poi 3-4 gol”.