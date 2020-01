Gattuso a Sky :” Ecco cosa ci manca”

Gattuso a Sky rivela per la prima volta le deficienze del Napoli

Cosa manca al Napoli?

Penso di avere in mano una squadra forte, la mia preoccupazione è quella di come far uscire questi giocatori e farli esprimere bene come hanno fatto per tanti anni. Tanti giocatori non sono abituati a giocare in una classifica così, oggi dobbiamo giocare col coltello tra i denti, essere pronti ad aiutare il compagno, e questo al momento ci manca”