Gattuso a Sky:” Ecco come si deve giocare contro il Barca!”

Lei stesso ha parlato di mentalità di abitudine alla vittoria e a vincere certe partite Che cosa chiede ai sui domani?

Noi ci costringe a fare la partita nostra Non dobbiamo fare i fenomeni e fare una fase ultra offensiva. Dobbiamo giocare la nostra partita. Loro sono bravi nel possesso palla. Infatti le statistiche dicono che hanno il 75 % del possesso palla Devono fare cosa che non gli piacciono. Non devono giocare come sanno. Quando abbiamo palla dobbiamo avere la personalità di giocarla e dopo sicuramente giocarla ben tatticamente?