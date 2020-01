Gattuso a DAZN:” Il primo responsabile sono io”

Si è dato una spiegazione? Forse il San Paolo freddo?

Non dobbiamo pensare al San Paolo. Non dobbiamo trovare alibi Siamo dei privilegiati che facciamo il lavoro sognati da bambini. Non è che ci siamo visti stamattina e poi siamo venuti al campo. Abbiamo toccato il fondo e qui si deve capire a che cosa stiamo andando incontro.