Frenkie de Jong:”Vincere la Champions in 4 partite? Si deve”

” Vincere la Champions League in quattro partite. È una grande opportunità . ” Questa è la riflessione fatta dai prima della ripresa della stagione. Tre settimane dopo aver terminato la Lega, il Barcellona deve prepararsi ad affrontare l’ultimo torneo, ma il primo in importanza per lo spogliatoio, come verbalizzato la scorsa estate, e il precedente, Lionel Messi, il capitano, che non ha visto da vicino. il trofeo dal 2015.

Né De Jong, che la scorsa stagione ha avuto un dispiacere, e delle antologie, con l’ Ajax. La squadra olandese ha vinto la gara di andata al Tottenham a Londra, andando 2-0 ad Amsterdam prima della pausa. L’undici inglese pareggia e segna 2-3 nel 96 ° minuto che lo classifica per la finale .

Quattro partite che iniziano con quella di Napoli questo sabato al Camp Nou (21:00). La serie continuerà con i quarti, la semifinale e la finale (dal 12 al 23 agosto), una partita e presso la sede unica di Lisbona. Di eliminare gli undici italiani, gli azulgrana avrebbero affrontato il vincitore del Bayern-Chelsea e poi il sopravvissuto ai duelli Manchester City-Madrid e Juventus-Olympique de Lyon.

De Jong combatte Maksimovic al Barça-Getafe de Liga. / JORDI COTRINA

Nuovo ed eccitante formato

Sebbene il viaggio sia breve (quattro partite) e breve (tre settimane), De Jong ritiene che questa opportunità, sostanzialmente, sia maggiore per le squadre teoricamente inferiori a quelle grandi. Un formato “nuovo ed eccitante” oltre che più pericoloso con un solo round. “Il cambiamento è difficile perché prima di giocare due partite e ora un piccolo rivale ha più facilità a sorprendere ” , avverte il centrocampista.

Sarebbe il caso di Napoli. Non del futuro e ipotetici avversari fino alla fine. La tabella del concorso Barça contiene tutti i favoriti. Nell’altro, Lipsia, Atlético Madrid, Atalanta e Paris Saint Germain si combatteranno per l’altro posto nella finale allo stadio La Luz di Lisbona.

Ora, i campioni, al di là del solito appello che provoca tra i calciatori perché è la Coppa Europa, aggiunge nel caso del Barça che è l’unico trofeo che questo modello può ottenere. “Non sento più pressione, è sempre lo stesso”, dice l’olandese, eccitato per il trofeo e per essere un partecipante sul campo. Durante il parto ha trascorso più tempo sugli spalti che sull’erba, nell’infermeria che nel campo di allenamento di Sant Joan Despí, dove ha partecipato a una chat trasmessa da Barça TV.

“Il Napoli è una squadra molto disciplinata, con giocatori di alta qualità e molti piazzati dietro la palla. Alla fine siamo riusciti a pareggiare. Dovremo fare di meglio a casa, ma siamo preparati”. Il ricordo di De Jong

De Jong, infortunato, osserva il Barça-Athletic dagli spalti del Camp Nou. / JORDI COTRINA

Riprese minime

De Jong ha giocato la prima partita dopo la pausa (13 giugno) nel thrashing di Maiorca (0-4). È stato un sostituto nel secondo contro Leganés (2-0) per essere un titolare nel terzo nel campo di Siviglia. Un infortunio al soleo della gamba destra durante l’allenamento lo ha fermato per un mese. È riapparso con 12 minuti contro Osasuna (1-2) la notte disastrosa in cui la Lega è stata persa e con 32 contro l’Alavés.

Un minimo di riprese prima di affrontare Napoli. È arrivato in tempo. Dal 25 febbraio, quando ha avuto luogo lo scontro all’andata, ha mantenuto il vago ricordo di una squadra “molto disciplinata, con giocatori di alta qualità e molti posti dietro la palla”, descrive, riferendosi alla tipica forza difensiva di una squadra italiana. . ” Alla fine abbiamo ottenuto un pareggio , che non è il miglior risultato in Champions League, e dovremo fare di meglio in casa, ma siamo preparati”, ha detto De Jong.