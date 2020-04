Franceschini:” Niente illusioni per il settore turismo!”.

Il settore turismo vive un grosso momento di difficoltà Ieri il mi Franceschini: ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo nel governo Conte, ha in Parlamento riferito le problematiche del settore Ha anche detto che in questo periodo l’important è non illudere gli albergatori e tutti quei sindaci le cui città sono maggiormente interessati dal problema. Ecco le sue parole.