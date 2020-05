Forza Italia riprendi con cautela ma riprendi a vivere!

Oggi 4 maggio inizia la fase 2. Quella fase che va sotto il nome di ripresa. Saranno riaperti bar e numerose persone andranno a lavorare. Saranno concesse lunghe passeggiate. La situazione economica italiana è ormai quella che è. Parecchi lavoratori dovranno ricominciare da zero se non da sottozero. L’Italia saprà riprendersi. Lo ha già fatto nel secondo dopoguerra., Lo ha fatto anche dopo i vari terremoti e le varie sciagure che hanno costellato la sua storia. Adesso però il nemico è invisibile e maligno. Sarà più difficile riprendersi anche perché ritornare alle vecchie abitudini non lo si potrà fare prima di un certo periodo. Sarà fondamentale in questo periodo avere un elevato senso civico e senso di responsabilità. La gente dovrà si scendere ma lo dovrà fare nel massimo rispetto della propria salute e della salute altrui. La cautela non sarà mai abbastanza. In primis si dovrà uscire con i dovuti dispositivi di sicurezza, le mascherine. Sarà obbligatorio il rispetto della distanza di un metro l’uno dall’ altro. Anche i bimbi e le bimbe dovranno adeguarsi all’ uso di mascherine. Almeno quelli che hanno da 6 anni in su. Vivremo in modo diverso da quello che abbiamo fatto tre mesi fa ma l’importante è che vivremo con la coscienza apposto di aver fatto tutto nel rispetto delle norme e dei regolamenti e senza il timore di contrarre il “maledetto”. Questo anche per agevolare la ricerca di un vaccino adatto e di un farmaco retrovirale che possa agire direttamente sul virus e non sui meccanismi d’azione o essere un farmaco che cura i sintomi e non la malattia. Si riprende con cautela ma si riprende. Forza Italia che la luce è di li poco a risplendere.