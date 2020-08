Foot Mercato:” Koulibaly-City? Passi avanti nella trattativa”

Dopo l’eliminazione dalla Champions League, in casa Manchester City potrebbero cambiare diverse cose. Secondo Foot Mercato, però, Kalidou Koulibaly rimane un obiettivo sensibile del club inglese, che negli ultimi giorni avrebbe fatto dei passi in avanti nella trattativa, raggiungendo una base di intesa con il difensore azzurro. Bisognerà comunque trattare col Napoli, le cui pretese per lasciar partire la sua punta diamante restano altissime.