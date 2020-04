Fontana:” Non vogliamo infettarci nè infettare altri!”

Fontana risponde all’amico De Luca in questa maniera

Fontana Assolutamente noi vogliamo rispettare quella situazione drammatica Ci devono essere prima le condizioni sanitarie sicure e questo ce lo devono dire gli esperti come comportarci Però il lavoro è una necessità e la vita deve ricominciare anche e soprattutto tenendo conto delle procedure di sicurezza I primi a non volersi infettare sono i lombardi. A maggior ragione non vogliamo riportare il virus in altre regioni