Folgori:” Un Adenovirus vettore utile nella lotta al Covid 2″

La dottoressa Antonella Folgori Geo REITHERA a Porta a Porta spiega come si potrà ottenere il vaccino per la lotta al Coronavirus.

La strategia vaccinale in Inghilterra si basa su una piattaforma di un virus vettore che è l’ Adenovirus ed è modificato così tanto da non potersi riprodurre. E’ innocuo per l’uomo Questo virus vettore contiene il materiale genetico per produrre la proteina Spike del Covid -2 cioè il gancio che il virus utilizza per infettare l’uomo. La proteina Spike servirà per stimolare il sistema immunitario dell’uomo che dovrebbe produrre gli anticorpi anti Covid 2. In questo modo dovrà riconoscere e bloccare il Coronavirus al momento della sua azione. I ricercatori della Geo REITHERA, hanno una lunga esperienza su questa piattaforma vaccinale basati su Adenovirus isolati da primati. Questa piattaforma è stata utilizzata su altri virus influenzali e sui virus respiratori sinciziali. Questi vaccini hanno già dimostrato la loro forte azione immunitaria anche con una singola dose.