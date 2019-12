Florenzi cerca squadra in Liga spagnola

Oltre a Pastore, in casa Roma c’è anche un altro big nel mirino. È vero che le tre partite consecutive giocate da titolare hanno riportato il sereno intorno ad Alessandro Florenzi – sottolinea La Gazzetta dello Sport – però ciò non toglie che il capitano della Roma venga seguito con interesse non solo in Italia ma anche all’estero. È prevista per oggi, infatti, la proposta del Valencia.

L’offerta attesa per oggi – Il club spagnolo è pronto ad avanzare alla Roma la richiesta del prestito oneroso con diritto di riscatto per Florenzi. La cifra del riscatto è ancora da fissare, ma l’intenzione sarebbe quella di oscillare tra i 15 e i 20 milioni di euro. Il Valencia, inoltre, si accollerebbe l’intero ingaggio rimanente fino al 30 giugno. Il Valencia offre a livello sportivo un’ottima occasione a Florenzi sia per la possibilità di sfidare l’Atalanta negli ottavi di Champions sia per l’occasione di lottare per un posto proprio in quella competizione nella prossima stagione visto che la squadra di Albert Celades naviga a soli quattro punti dal quarto posto.