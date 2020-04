FIFA:”Ecco la nuova punizione per chi sputa in campo”

Uno delle nuove norme che si stanno studiando per permettere al calcio di ripartire, riguarderebbe gli sputi: la Fifa starebbe pensando all’ammonizione per quelli che sputano in campo nel corso di una partita. Questo è quello che emerge dalle dichiarazioni di Michael D’Hooghe, presidente della Commissione Medica della FIFA, al Daily Telegraph: “Quella di sputare è una pratica diffusa nel calcio e non è molto igienica, quindi quando si ricomincerà a giocare penso che vada evitata al massimo. La questione è come: forse chi sputa potrebbe essere ammonito. Sputare non è igienico e può essere veicolo di contagio del Coronavirus, visto che la saliva potrebbe rimanere sul campo per ore”.