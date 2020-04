FIFA: “Nessuna partita deve mettere a rischio la vita umana”

Mentre tutti pensano di riprendere l ‘attività agonistica per salvaguardare gli interessi economici, il massimo organismo mondiale del calcio , nella persona di Gianni Infantino frena ogni entusiasmo. La motivazione è quella di salvaguardare la vita umana. La notizia la riporta il Mattino di oggi.

«Nessuna partita vale il rischio di una vita umana. Non la si può mettere in pericolo per una partita, una competizione o un campionato. Tutti dovrebbero tenerlo a mente. Quindi sarebbe da irresponsabili riavviare l’attività se la situazione non è sicura al 100%. Se bisognerà aspettare ancora un po’, dobbiamo farlo. È meglio aspettare un po’ di più che correre dei rischi», spiega il presidente della Fifa, Gianni Infantino. Che poi rassicura che Fifa non «lascerà solo» il calcio mondiale: «Con il fondo di emergenza, ci troviamo in una situazione finanziaria molto solida. La Fifa ha una buona reputazione sui mercati finanziari».